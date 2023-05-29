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В России предложили использовать белок сурвивин для диагностики рака мочевого пузыря

В СО РАН нашли белок сурвивин, наличие которого в моче указывает на рак мочевого пузыря

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Институт биофизики Сибирского отделения РАН

Специалисты Института биофизики Сибирского отделения РАН (СО РАН) предлагают на основе сурвивина (белок, который участвует в регуляции деления и выживаемости клеток) создать тест-системы для анализа мочи и определения наличия у пациента заболеваний мочеполовой системы, в том числе онкологических. Результатами работы ученых с «Газетой.Ru» поделились в Минобрнауки России.

«Такая тест-система позволит доступно диагностировать рак мочевого пузыря и другие заболевания мочеполового тракта в ходе скринингового обследования, в частности, групп высокого риска, например, работников вредных производств, курящих и возрастных пациентов. Имеющиеся на современном рынке тест-системы являются импортными и не предназначены для клинического применения», – рассказал «Газете.Ru» сотрудник молодежной лаборатории биолюминесцентных и экологических технологий Института биофизики СО РАН (Красноярск) Никита Панамарев.

Ученые уже провели собственные пилотные исследования по созданию тест-системы для определения содержания сурвивина в моче. Они создали метод анализа, который проводится за полтора часа и не требует соблюдения особых условий и высокой квалификации персонала. Найденный в моче сурвивин светится, благодаря использованию высокочувствительного биолюминесцентного репортера фотопротеина. Свечение белков-репортеров в такой системе говорит о наличие патологий мочеполовой системы.

Исследование ученых СО РАН показало, что повышенное содержание сурвивина обнаружено в образцах пациентов с воспалительными заболеваниями и доброкачественными гиперплазиями мочевыводящих путей. При этом в образцах мочи здоровых пациентов этот белок не выявляется. Наличие в образцах сурвивина также позволяет определить пациентов с раком мочевого пузыря с точностью более 65%, что делает этот белок перспективным маркером для определения заболеваний мочеполовой системы. Однако над точностью анализа еще нужно работать, в будущем его чувствительность будет повышена. Впрочем, его можно использовать в комбинации с другими онкомаркерами или методами диагностики.

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