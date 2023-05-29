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Ученые назвали самое развитое животное на Земле

Current Biology: сумчатые оказались более развиты, чем млекопитающие

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Tracey Nearmy/Reuters

Новое исследование биологов из Королевского колледжа Лондона ставит под сомнение идею о том, что сумчатые более «примитивны», чем млекопитающие. Авторы уверены, что с той поры, когда у сумчатых и млекопитающих был общий предок, первые изменились гораздо сильнее вторых. Работа ученых была опубликована в журнале Current Biology.

«Долгое время люди относились к сумчатым как к «низшим» животным, которые представляют промежуточную стадию между плацентарными и яйцекладущими. Однако наша работа опровергает эту устоявшуюся теорию», – заявили специалисты.

Эта идея возникла из-за того факта, что сумчатые, такие как кенгуру, рожают детенышей еще на ранних стадиях развития, после чего он заканчивает свое развитие в специальном мешочке. Плацентарные млекопитающие – такие как люди – сразу рождаются развитыми, и их не нужно дополнительно вынашивать.

Используя образцы с разных эволюционных стадий развития 22 ныне живущих видов, ученые с помощью КТ составили график изменений. Авторы выявили гораздо больше изменений в развитии черепов сумчатых. В частности, развитие черепа у сумчатых замедлено по сравнению с плацентарными млекопитающими, и их общим предком, жившем 160 млн лет назад.

«Ранее рождение у сумчатых представляет собой не промежуточную форму яйцекладущими и плацентарными млекопитающими, а совершенно иную ветвь эволюции. Он потребовал больших изменений в эволюционном плане, можно сказать, что сейчас они самые развитые животные на Земле», – заключили ученые.

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