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Аллерголог Феденко перечислила заболевания, которые сопровождают атопический дерматит

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Атопический дерматит – хроническая рецидивирующая болезнь кожи, которая часто сопровождается и другими неприятными состояниями, например, аллергическим ринитом, бронхиальной астмой, воспалением пищевода или пищевой аллергией, рассказала «Газете.Ru» аллерголог, профессор, заведующий отделением аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Елена Феденко.

«Атопический дерматит связан с аллергией у 80% больных. Часто он сочетается с аллергическим ринитом, бронхиальной астмой. А у детишек он очень часто сопровождается пищевой аллергией. Сейчас все больше говорят об сочетании с эозинофильном эзофагитом. Это воспаление пищевода, желудочно-кишечного тракта. Состояние проявляется в виде инфильтрации эпителия именно эозинофилами (вид лейкоцитов – клеток крови)», – рассказала профессор.

У большинства больных атопическим дерматитом имеется аллергическая коморбидность, то есть одновременно у таких больных могут присутствовать несколько вышеперечисленных заболеваний.

«Доказано, что для больных атопическим дерматитом также характерно развитие сопутствующих заболеваний со стороны других органов. Например, у них повышен риск развития сердечно-сосудистой патологии, вплоть до инсультов и инфарктов. У них есть повышенная вероятность развития атеросклероза», – отметила аллерголог.

Кроме того, для этих больных характерны системные заболевания соединительной ткани, такие как ревматоидный артрит, системная красная волчанка.

«Часты проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта — неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, которые чаще чем у здоровой популяции встречается у больных атопическим дерматитом. Для этих больных также характерно развитие витилиго и алопеции и других заболеваний, что подтверждают последние исследования», – заключила Феденко.

Подробнее о том, чем атопический дерматит отличается от экземы, и какие анализы не нужно сдавать людям с этим заболеванием, и как сейчас лечат это заболевание — в материале «Газеты.Ru».

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