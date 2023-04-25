В Китае заявили о планах направить зонд к обратной стороне Луны в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа.

По словам У, одновременно с зондом «Чанъэ-6», который направится к Луне в мае 2024 года, будет запущен ретранслятор Magpie Bridge 2. Последующая лунная программа Китая будет включать себя запуск «Чанъэ-7» к Южному полюсу Луны в 2026 году, затем будет отправлен зонд «Чанъэ-8» в 2028 году.

Миссия «Чанъэ-7» должна стать основополагающей для создания научно-исследовательской базы на Луне, добавил китайский ученый.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев допустил совместное участие России и Китая в пилотируемых программах в будущем.

Он отметил, что в будущем данные совместного российско-китайского проекта лунной станции могут быть использованы для пилотируемой программы.