Зоологи выяснили, что рыбам пришлось научиться моргать, чтобы выйти на сушу

Приобретение способности моргать могло быть важным для перехода к сухопутному образу жизни у позвоночных. Об этом сообщает Университет Штата Пенсильвания.

Животные могут моргать и обладают подвижными веками по многим причинам, но в первую очередь — чтобы поддерживать глаза влажными и предохранять их от травм. При этом исследование эволюции этого механизма затруднено, поскольку мягкие ткани века плохо сохраняются в палеонтологической летописи.

В связи с этим Томас Стюарт и его коллеги решили исследовать глаза современной рыбы, приспособленной к сухопутной жизни — илистого прыгуна. Эти небольшие рыбы живут в прибрежном иле или песке, и способны долгое время проводить на воздухе при условии, что тело остается влажным. Передвигаются они с помощью мясистых плавников, которые работают как лапы.

Чтобы понять, как у прыгунов развилась способность моргать, исследователи проанализировали поведение с помощью высокоскоростных видео и сравнили анатомию прыгунов с анатомией близкородственной рыбы, которая не моргает. Глаза прыгуна выпячены на макушке, как у лягушки. Чтобы моргнуть, рыбы на мгновение втягивают глаза в глазницы, где они покрываются эластичной мембраной, называемой «кожной чашечкой». Моргание прыгуна длится примерно столько же времени, сколько и моргание человека.

«Моргание у илистых прыгунов, по-видимому, развилось в результате перестройки существующих мышц, которая изменила направление их действия, а также в результате эволюции новой ткани — кожной чашечки. Мы обнаружили, что, как и люди, илистые прыгуны чаще моргают, когда сталкиваются с сухостью глаз», — сообщают ученые.

При этом интересно, что у прыгунов нет слезных желез — вместо этого они увлажняют глаза за счет влажной слизи тела. Кроме того, анализ показал, что эти рыбы моргают для очистки глазного яблока от мусора и для защиты его от повреждения.

Из этого авторы заключают, что адаптация к сухопутному образу жизни, вероятно, заставила научиться увлажнять глаза, которые неработоспособны в сухом состоянии.

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