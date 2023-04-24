Над Петербургом наблюдается северное сияние

Северное сияние наблюдается над Санкт-Петербургом, сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета (ААНИИ).

«Прямо сейчас над Санкт-Петербургом! Северное сияние!» — отмечается в сообщении института в социальных сетях.

К посту добавлены фотографии, где в небе видны фиолетово-зеленые всполохи.

Астрономы-любители в Telegram-канале «Наблюдательная астрономия» отметили, что в ночь на 24 апреля северное сияние можно увидеть в разных городах России, включая Москву.

Ранее в небе над Аляской заметили загадочное северное сияние со спиралью.