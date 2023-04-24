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Ученые развеяли миф о сострадательности альтруистов

Nature Communications: альтруисты сострадают другим не сильнее среднего человека

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Global Look Press

Психологи из Джорджтаунского университета составили карту психики крайних альтруистов (доноров органов и костного мозга, спасателей и волонтеров) и выяснили, что они действуют, не ожидая награды и не считают себя важными людьми. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Ученые применили серию личностных тестов к более чем 300 крайним альтруистам. Группа включала доноров, которые передали незнакомым людям почки, печень, костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки, а также сотрудников гуманитарных организаций и добровольцев-спасателей.

Ученые обнаружили, что альтруисты были чрезвычайно щедрыми людьми и отличались от типичных взрослых своей бескорыстностью. В остальных отношениях они не отличались от большинства людей. Альтруисты не были более приятны или добросовестны. Кроме того, они даже не были более сострадательны, чем люди в среднем. Судя по всему, они просто высоко ценили благополучие незнакомцев и сообществ в целом. Также они имели низкое чувство собственной важности и не выказывали желания использовать, эксплуатировать или вредить другим ради собственной выгоды.

«Эти результаты привлекают внимание к некоторым распространенным предположениям о том, что человеческая природа эгоистична. Хотя эгоцентричные мотивы для просоциального поведения, безусловно, существуют — например, помощь другим, чтобы получить что-то взамен или улучшить свою репутацию, наши данные свидетельствуют о том, что акты самопожертвования в реальном мире, даже в крайних случаях, могут быть бескорыстны», — объяснили ученые.

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