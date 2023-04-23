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Физиологи выяснили, что пассивная растяжка перед бегом защищает сосуды от стресса

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Ученые из Университета Висконсин-Ла-Кросс выяснили, что пассивная растяжка перед пробежкой защищает сосуды от аэробного стресса. Исследователи представят свою работу на Американском саммите по физиологии.

Пассивная растяжка, также называемая статической растяжкой, подразумевает удержание положения в течение длительного периода, обычно с помощью инструмента (ремня) или помощника. В новом исследовании 16 мужчин и женщин студенческого возраста ученые показали, что после бега происходит значительное снижение способности организма восстанавливать кислород в тканях.

При этом участники, выполнявшие пассивную растяжку, смогли восстановить снабжение тканей кислородов гораздо быстрее. Кроме того, их кровеносные сосуды быстрее и полнее расширялись во время бега в ответ на усиление кровотока.

«Хотя необходимы дополнительные исследования, пассивная растяжка проста в выполнении, экономична и может стать мощным инструментом, который следует использовать людям, стремящимся улучшить здоровье своих кровеносных сосудов или защитить их от физического стресса», — отметили ученые.

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