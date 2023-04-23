Психологи назвали три самые популярные стратегии прекращения нежелательной дружбы

Психологи из Университета Никосии (Кипр) выявили самые популярные стратегии прекращения нежелательной дружбы. Результаты работы ученые опубликовали в журнале Personality and Individual Differences.

Авторы набрали выборку из 225 участников, которые рассказали, какие действия они совершили бы для прекращения дружбы. В ходе интервью ученым удалось выявить 43 способа, которые затем оценила вторая выборка добровольцев из 469 участников. Таким образом ученым удалось выделить три самые популярные стратегии разрыва контакта с другом: дистанцирование (прекращение близких отношений с сохранением общения), резкое прекращение всех отношений и постепенное прекращение отношений. При этом самой популярной оказалась последняя, а наименее – вторая.

«Причем выбор стратегии зависел от самих отношений: если они были нормальными, то участники выбирали постепенное прекращение дружбы или дистанцирование. Если же дружба была связана с неприятными воспоминаниями, то добровольцы склонялись к резкому прекращению отношений. Интересно, что такая стратегия была наиболее свойственна для мужчин и людей более старшего возраста, нежели для молодежи и женщин», – отметили ученые.