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Врачи впервые восстановили хрящ коленного сустава у нескольких пациентов с остеоартритом

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Ученые из Института регенеративной медицины Уэйк Форест создали многообещающую инъекционную терапию для лечения остеоартрита, которая одновременно уменьшает воспаление и восстанавливает суставной хрящ. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Чаще всего остеоартрит вызывается механической или травматической нагрузкой на сустав, что приводит к повреждению хряща, которое невозможно восстановить естественным путем. В здоровых суставах при травме организм отправляет «армию» стимулирующих воспаление клеток к месту повреждения, чтобы обеспечить очистку поврежденных тканей. Однако при остеоартрите воспаление приводит к еще большему повреждению хряща. Это вызывает сильную боль, отек и часто ограничивает повседневную активность пациентов.

Исследователи подтвердили, что процессу заживления препятствует воспалительная среда в поврежденном хряще. Ученые разработали терапию, которая меняет эту среду и позволяет хрящу регенерировать. При этом снижается воспаление, уменьшается повреждение хряща и снижается активность отвечающих за боль нервных клеток.

Терапию протестировли на девяти пациентах с остеоартритом, каждый из которых получил одну или две инъекции. Эффективность оценивалась по шкале боли, МРТ до и после лечения, а также у одного пациента была получена биопсия. После лечения у пациентов улучшилось качество жизни и уменьшилась боль. Кроме того, исследования МРТ подтвердили регенерацию хряща. Необходимы дополнительные клинические исследования для оценки результатов в большей популяции пациентов.

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