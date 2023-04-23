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Психологи доказали, что отвлечение от рабочих задач в нерабочее время повышает продуктивность

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Ученые из Университета Флориды выяснили, что отказ от работы в нерабочее время может повысить продуктивность. Исследование опубликовано в Journal of Applied Psychology.

В 2019 году ученые в течение 10 дней опрашивали более 70 руководителей, работающих полный рабочий день, включая менеджеров по персоналу, финансовых директоров, генеральных менеджеров и главных инженеров. 6 из 10 были женщинами, большинство из них были белыми, а средний возраст составил 38 лет.

Опрос показал, что начальники, которые не проверяли электронную почту после работы, не отвечали на звонки и старались не думать о рабочих вопросах, имели больший успех как лидеры.

Вместо этого они занимались деятельностью, которая позволяла им отключиться и перезарядиться. В результате они чувствовали себя более энергичными на следующий день на работе.

Их непосредственные подчиненные также выше оценивали способности и успехи руководителей. Сотрудников спрашивали, насколько хорошо менеджер сообщал о целях и видении, проявлял энергию и энтузиазм и/или призывал свою команду мыслить нестандартно.

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