Ученые: игра в гольф помогает облегчить симптомы остеоартрита

Исследователи из Университета Южной Австралии пришли к выводу, что занятия гольфом помогают облегчить симптомы остеоартрита, хронической болезни, которая поражает суставы. Научная работа опубликована в издании Journal of Science and Medicine in Sport.

Группа австралийских ученых опросила 459 игроков в гольф с остеоартритом по поводу их самочувствия. После этого научные сотрудники сравнили полученные результаты с ответами более 16 000 жителей Австралии с хронической болезнью, которые не занимались гольфом.

Как выяснилось, 91% игроков в гольф с болезнью суставов оценили свое состояние здоровья как «хорошее», «очень хорошее» или «отличное», в то время как лишь 64% респондентов из общей группы с остеоартритом заявили о хорошем самочувствии.

Также ученые сопоставили уровень стресса в двух группах. По данным исследования, среди людей с хроническим заболеванием, которые не играют в гольф, уровень стресса практически втрое больше (22%) по сравнению с теми, кто занимается спортом (8%).

По словам ученых, хорошее самочувствие игроков в гольф с остеоартритом связано с регулярными физическими нагрузками: в среднем за один раунд игры в гольф участники проходят от восьми до десяти километров. Таким образом, люди из этой группы не только меньше подвержены риску диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, но и приучены к физическим нагрузкам.