Биологи выяснили, что паращитовидные железы помогают мозгу напрямую общаться с костями

Ученые из из Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT) Китайской академии наук выяснили, что гормон паращитовидных желез регулирует «разговор» между мозгом и костной тканью. Исследование опубликовано в журнале Neuron.

Согласно последним исследованиям, кости поддерживают активный обмен веществ и тесно взаимодействуют через нервы с мозгом. Предполагалось, что посредниками в этом взаимодействии выступают гормоны.

В новом исследовании ученые в экспериментах на мышах обнаружили, что особый субфорникальный орган в ​​головном мозге имеет рецепторы к паратиреоидному гормон (ПТГ) паращитовдных желез. Это означает, что мозг чувствителен к ПТГ. Более того, оказалось, что этот орган сам может регулировать уровень ПТГ.

Известно, что ПТГ — мощный регулятор баланса кальция и фосфата и может изменять работу костных клеток. Ученые обнаружили, что воздействие субфорникальный орган может привести как к повышению плотности костей, так и к ее снижению.

«Традиционно субфорникальный орган считался центром водно-солевого баланса. Наше исследование показывает, что его функции гораздо шире», — отметили ученые.

Понимание химической передачи сигналов между мозгом и костной тканью поможет разработать более эффективные и безопасные лекарства против остеопороза и других нарушений метаболизма кости.