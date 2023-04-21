Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Биологи выяснили, что паращитовидные железы помогают мозгу напрямую общаться с костями

close
100%
Freepik

Ученые из из Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT) Китайской академии наук выяснили, что гормон паращитовидных желез регулирует «разговор» между мозгом и костной тканью. Исследование опубликовано в журнале Neuron.

Согласно последним исследованиям, кости поддерживают активный обмен веществ и тесно взаимодействуют через нервы с мозгом. Предполагалось, что посредниками в этом взаимодействии выступают гормоны.

В новом исследовании ученые в экспериментах на мышах обнаружили, что особый субфорникальный орган в ​​головном мозге имеет рецепторы к паратиреоидному гормон (ПТГ) паращитовдных желез. Это означает, что мозг чувствителен к ПТГ. Более того, оказалось, что этот орган сам может регулировать уровень ПТГ.

Известно, что ПТГ — мощный регулятор баланса кальция и фосфата и может изменять работу костных клеток. Ученые обнаружили, что воздействие субфорникальный орган может привести как к повышению плотности костей, так и к ее снижению.

«Традиционно субфорникальный орган считался центром водно-солевого баланса. Наше исследование показывает, что его функции гораздо шире», — отметили ученые.

Понимание химической передачи сигналов между мозгом и костной тканью поможет разработать более эффективные и безопасные лекарства против остеопороза и других нарушений метаболизма кости.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях