На видео попало, как красноярцы кричали в момент жесткого ДТП с детьми

В городе Кодинске Красноярского края водитель сбил двух школьников, переходивших дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В Кодинске дети хотели перейти дорогу по пешеходному переходу. Их сбила проезжающая машина. Сейчас пострадавшие малыши госпитализированы с тяжелыми травмами», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль на скорости врезается в детей, которые переходят дорогу по пешеходному переходу, на это указывает дорожный знак. От удара один ребенок отлетает в сторону, а второй – оказывается под иномаркой. На записи также заметно, что в момент ДТП черная машина не останавливается и продолжает ехать на школьников. Кроме того, слышно, как кричат очевидцы.

