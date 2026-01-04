Украинский пленный сообщил о колумбийских женщинах в ВСУ на Сумском направлении

Наемники из Колумбии, в том числе и женщины, воюют в составе 117-й бригады на стороне Украины на Сумском направлении. Об этом рассказал ТАСС военнопленный, солдат 5-го погранотряда ВСУ, оператор противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Владислав Заболотный.

Как отметил украинский военнопленный, командование относится к таким наемникам лучше, чем к украинским солдатам.

Заболотный добавил, что украинские солдаты надеялись на лучшее отношение к себе со стороны командования Украины.

До этого сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) смирилось с утратой Гуляйполя в Запорожской области. В связи с этим подразделения 106-й отдельной бригады территориальной обороны Украины были переброшены из Запорожской области в Сумскую область. Отмечается, что из-за высоких потерь эти подразделения укомплектованы всего на 40%.

Ранее элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» потребовали вывода из окрестностей Гуляйполя.