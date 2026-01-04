Размер шрифта
Взрыв прогремел в небе над одним из городов Курской области

SHOT: взрыв прогремел в Курчатове Курской области
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Взрыв прогремел над городом Курчатов в Курской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Предварительно известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон на подлете к населенному пункту.

По словам очевидцев, в небе была видна красная вспышка, а затем последовал взрыв, «от которого затряслись окна в доме». Все это произошло примерно в 03:40 ночи в пригороде Курчатова. Местные жители рассказывают, что от громкого звука сработали сигнализации у машин, а в небе перед взрывом был слышен звук мотора.

Издание отмечает, что несколько взрывов были слышны и над Курском. Официальной информации о произошедшем нет.

До этого в Минобороны России сообщили, что за ночь над регионами России сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа. В ведомстве уточнили, что в небе над Курской областью было ликвидировано 22 дрона. Больше всего беспилотников было нейтрализовано над Брянской областью. Там сбили 37 БПЛА.

Ранее у границ Мордовии заметили БПЛА.

