Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Аналитик заявил о возможной изоляции Мадуро от его супруги в СИЗО

CNN: Мадуро и его супругу могут содержать раздельно в бруклинском СИЗО
Andres Gonzalez/dpa/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес возможно будут содержаться как заключенные по специальным административным мерам в следственном изоляторе «Метрополитен» в Бруклине. Возможно, они будут сидеть раздельно друг от друга, сообщил CNN аналитик по вопросам правоохранительных органов Джон Миллер.

» <...> им (Мадуро и Флорес — прим.ред.) будет обеспечена безопасность, и они, возможно, будут сидеть раздельно друг от друга», — отметил он.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Операцию по захвату Мадуро провели бойцы элитного спецназа Delta Force армии США. Его вместе с женой Силией Флорес «вытащили из спальни» и вертолетами доставили на борт военного корабля, который отвезет их в Нью-Йорк, где супругов ожидает суд. Им предъявили обвинения в организации наркотрафика и других преступлений, суммарно задержанным может грозить до четырех пожизненных сроков.

Ранее Белый дом опубликовал видео с «прогулкой позора» Мадуро.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556951_rnd_5",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+