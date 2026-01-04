«В чем претензия?»: в Ярославле на видео сняли 10-летнего ребенка за рулем Hyundai

112: 10-летний водитель Hyundai был замечен в Ярославле и попал на видео

В Ярославле 10-летний водитель проехал по городу на Hyundai. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Папа просто разрешил ему порулить, пока куда-то отходил. С невозмутимым лицом парнишка доказывал изумленной прохожей, что это нормально, но та настояла, чтобы водитель все-таки позвал отца», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что за рулем иномарки сидит школьник. По его словам, это автомобиль отца, который сейчас отошел, поэтому ребенок ездит за рулем один.

По данным канала, мужчину, который позволил своему сыну «порулить», привлекли к административной ответственности. Кроме того, материалы отправили в комиссию по делам несовершеннолетних.

До этого в городе Кодинске Красноярского края водитель на иномарке сбил двух школьников, переходивших дорогу по перходу. Прибывшие медики госпитализировали детей с тяжелыми травмы. Уличная камера запечатлела момент аварии на видео.

Ранее массовое ДТП произошло на трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии.