Госдеп призвал американцев не ехать в Венесуэлу «ни по какой причине»

Госдеп США: не путешествуйте в Венесуэлу и не оставайтесь там

Госдепартамент США в обновленных рекомендациях по поводу путешествий в Венесуэлу посоветовал американцам не посещать эту страну после ударов США. Тех, кто там находится, попросили немедленно покинуть страну. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на публикацию Госдепартамента США.

В публикации Госдепартамент попросил американцев не ехать в Венесуэлу из-за «высокого риска необоснованного задержания, пыток в местах заключения, терроризма и похищения людей».

«Любой человек с гражданством США или любым другим статусом резидента США в Венесуэле должен немедленно покинуть страну, включая тех, кто путешествует по венесуэльским или другим иностранным паспортам. Не путешествуйте в Венесуэлу ни по какой причине», — отметили в Госдепе.

Также там добавили, что правительство США сейчас не может предоставлять экстренные услуги или консульскую помощь американцам в Венесуэле.

3 января посольство США также призвало граждан не посещать страну из-за высокого риска незаконного задержания, предполагаемых пыток в тюрьмах, терроризма, похищения людей, произвольного применения местных законов, преступности, беспорядков и плохо развитой инфраструктуры здравоохранения.

3 января 2026 года США нанесли удары по военным и гражданским объектам в Венесуэле, а также захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой. В США Мадуро обвинили в руководстве наркокартелем Cartel de los Soles и других преступлениях.

В Венесуэле решили, что исполнять обязанности главы государства будет вице-президент республики Делси Родригес. Однако Трамп отметил, что США планируют управлять Венесуэлой во время переходного периода.

Ранее Белый дом опубликовал видео с «прогулкой позора» Мадуро.