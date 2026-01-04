Два российских аэропорта возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Саратова и Ярославля сняты ограничения на полеты

В аэропортах Саратова (Гагарин) и Ярославля (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Он объяснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Уточнятся, что саратовский Гагарин приостанавливал работу в 3:56.

Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Тамбова. В ночь на 4 декабря они также вводились в столичном Внуково и подмосковном Жуковском. На этом фоне количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, превысило 20. В 1:30 мэр Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице. Москву с вечера 3 января попытался атаковать 21 дрон.

Первый налет был зафиксирован в 19:37. БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Ограничения во Внуково были сняты в 1:12, а в Жуковском — в 3:52.

Ранее два российских аэропорта временно прекратили работу.