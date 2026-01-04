Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Зеленский допустил неприличную оговорку на встрече с европейскими чиновниками

Зеленский допустил оговорку, заявив, что надеется на «встречу с сексом» в Париже
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский допустил оговорку во время встречи с советниками по вопросам нацбезопасности европейских стран, заявив, что надеется на «встречу с сексом» в Париже. Видеозапись опубликована в Telegram-канале украинского президента.

Зеленский, выступая на английском, произнес sex scene (сцена секса) вместо sixth (шестое число), имея в виду следующую дату встречи коалиции желающих.

«Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса (sex scene вместо sixth. — «Газета.Ru») в Париже», — оговорился Зеленский.

Заседание так называемой коалиции желающих прошло в Киеве 3 января. Во встрече коалиции приняли участие представители ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали гарантий безопасности для страны. По его словам, гарантии должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников на Западе в случае нарушения соглашения.

Ранее премьер Польши заявил о готовности США отправить войска на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556975_rnd_5",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+