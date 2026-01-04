На Западе заявили, что США напугали ВСУ

США послали сигнал Киеву, организовав операцию в Венесуэле. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», — поделился с изданием один из украинских военных.

По мнению авторов публикации, многие украинцы опасаются, что Вашингтон мог потерять интерес к российско-украинскому конфликту, сконцентрировавшись на ситуации на американском континенте. Однако такой взгляд журналисты называют узким, ведь президент США Дональд Трамп «всегда рассчитывает издержки и выгоды власти».

