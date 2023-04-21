В SpaceX заявили, что Starship уничтожили преднамеренно

Разрушившаяся вскоре после старта ракета Starship была преднамеренно уничтожена, сообщила компания SpaceX.

Отмечается, что у корабля вышли из строя несколько двигателей, он потерял высоту и начал вращаться.

«Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю», — заявили в SpaceX.

Накануне сверхтяжелая ракета Starship взорвалась во время орбитальных летных испытаний.

Через примерно три минуты после старта, перед разделением ступеней, ракета начала хаотично колебаться относительно оси полета. Спустя 3 минуты 59 секунд после старта ракета взорвалась.

Starship — это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост. Именно Starship должен будет доставить астронавтов на Луну по программе NASA Artemis во второй половине 2020-х годов.