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Врачи обнаружили, что вечерние тренировки лучше утренних снижают давление у пожилых

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Ученые из Орегонского университета здоровья и науки выяснили, что тренировки вечером снижают артериальное давление больше утренних. Исследователи представят свою работу на Американском саммите по физиологии в Лонг-Бич, Калифорния.

В исследовании приняли участие 23 пожилых человека с гипертонией. Все они принимали прописанные лекарства от кровяного давления в течение как минимум четырех месяцев. Участники тренировались три раза в неделю в течение 10 недель, катаясь на велотренажере. Одна группа тренировалась между 7 и 10 часами утра, а другая группа — между 5 и 8 часами вечера.

Исследователи обнаружили, что хотя диастолическое артериальное давление снизилось одинаково в обеих группах, систолическое артериальное давление снижалось только после вечерних упражнений.

«Хотя любые тренировки всегда лучше, чем отсутствие активности, люди, которым нужно добиться более быстрой нормализации артериального давления, а также те, кто не видит пользы от упражнений, могут попробовать тренироваться вечером», — объяснили ученые.

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