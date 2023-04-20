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Ученые приблизились к созданию безопасного лекарства против остеопороза

Science Advances: ген KDM5C может стать мишенью для безопасных лекарств от остеопороза

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Unsplash

Ученые из Исследовательского института Ван Андела определили ключевой фактор снижения плотности костной ткани, что может привести к созданию эффективных лекарств для женщин с остеопорозом. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

В США почти 19% женщин в возрасте 50 лет и старше страдают остеопорозом бедер и нижних отделов позвоночника. Связанная с остеопорозом хрупкость костей увеличивает риск переломов и представляет значительный риск для здоровья и качества жизни.

В новом исследовании ученые выяснили, что блокирование активности гена KDM5C сохраняет костную массу у пожилых мышей. Этот ген работает, изменяя активность других генов, связанных с работой костных клеток. KDM5C находится на X-хромосоме, что могло бы объяснить повышенный риск остеопороза у женщин.

Несколько лекарств одобрены для лечения остеопороза, но страх перед редкими серьезными побочными эффектами часто является препятствием для их использования. Также доступны методы лечения, в которых используется гормон эстроген, но они рекомендуются только для кратковременного использования в низких дозах, отчасти из-за связи с риском развития рака.

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