Ученые выяснили, можно ли женщинам пить алкоголь при кормлении грудью

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде доказали, что употребление алкоголя во время грудного вскармливания влияет на здоровье новорожденных и выявили конкретные последствия воздействия этанола. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience.

Ранее исследования показали, что употребление алкоголя во время беременности может изменить мозг и поведенческое развитие вынашиваемого потомства. Однако последствия употребления алкоголя матерями во время грудного вскармливания не до конца изучены.

В новом исследовании ученые давали этанол кормящим мышам с шестого дня после рождения детей до отлучения мышат от груди. Подросшие мыши, подвергшиеся воздействию этанола на раннем этапе развития, имеют меньший размер тела и мозга. Также животные вели себя более рискованно и демонстрировали гиперактивное поведение.

Зачастую женщины ограничивают употребление алкоголя во время беременности, но не соблюдают ограничение во время кормления грудью. Исследование доказало, что женщины должны воздерживаться от употребления алкоголя во время грудного вскармливания.