Кардиологи успешно протестировали новую процедуру для безопасного лечения аритмии

Ученые из Университета Макгилла успешно протестировали новую процедуру для лечения нарушений сердечного ритма (фибрилляции предсердий). Исследование представлено на Ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов.

Фибрилляция предсердий — наиболее распространенный тип нарушения сердечного ритма и может проявляться учащенным или нерегулярным сердцебиением, утомляемостью, одышкой и болью в груди.

Для контроля симптомов и снижения риска инсульта часто применяют термическую абляцию — «отключение» с помощью экстремальных (высоких или низких) температур участков сердца, которые участвуют в возникновении нерегулярного сердечного ритма. В исследовании протестировали абляцию импульсным полем, которая отключает отдельные сердечные клетки с помощью электричества, а не экстремальных температур.

В исследовании приняли участие врачи из девяти стран. Импульсную абляцию провели 300 пациентам, которым не удалось смягчить фибрилляцию предсердий лекарствами.

У 55-66% (в зависимости от типа фибрилляции предсердий) пациентов не наблюдалось эпизодов аритмии в период от трех до 12 месяцев после процедуры. Также у всех пациентов значительно улучшилось качество жизни. По словам исследователей, процедура абляции импульсным полем не отличается по эффективности от термической. При этом процедура в два раза быстрее и значительно безопаснее: воздействие экстремальных температур может повредить ткани вне сердца — пищевод и нервы.

Абляция импульсным полем используется для лечения рака путем уничтожения опухолевых клеток около десяти лет. Ученые считают, что процедура может стать более распространенной, чем термическая абляция. При этом необходимы дальнейшие исследования с участием большего количества пациентов и контрольной группой.