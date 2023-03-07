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Кардиологи успешно протестировали новую процедуру для безопасного лечения аритмии

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Ученые из Университета Макгилла успешно протестировали новую процедуру для лечения нарушений сердечного ритма (фибрилляции предсердий). Исследование представлено на Ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов.

Фибрилляция предсердий — наиболее распространенный тип нарушения сердечного ритма и может проявляться учащенным или нерегулярным сердцебиением, утомляемостью, одышкой и болью в груди.

Для контроля симптомов и снижения риска инсульта часто применяют термическую абляцию — «отключение» с помощью экстремальных (высоких или низких) температур участков сердца, которые участвуют в возникновении нерегулярного сердечного ритма. В исследовании протестировали абляцию импульсным полем, которая отключает отдельные сердечные клетки с помощью электричества, а не экстремальных температур.

В исследовании приняли участие врачи из девяти стран. Импульсную абляцию провели 300 пациентам, которым не удалось смягчить фибрилляцию предсердий лекарствами.

У 55-66% (в зависимости от типа фибрилляции предсердий) пациентов не наблюдалось эпизодов аритмии в период от трех до 12 месяцев после процедуры. Также у всех пациентов значительно улучшилось качество жизни. По словам исследователей, процедура абляции импульсным полем не отличается по эффективности от термической. При этом процедура в два раза быстрее и значительно безопаснее: воздействие экстремальных температур может повредить ткани вне сердца — пищевод и нервы.

Абляция импульсным полем используется для лечения рака путем уничтожения опухолевых клеток около десяти лет. Ученые считают, что процедура может стать более распространенной, чем термическая абляция. При этом необходимы дальнейшие исследования с участием большего количества пациентов и контрольной группой.

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