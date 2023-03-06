Исследователи выяснили, какой подарок на 8 Марта не хотели бы получить россиянки

Самыми непопулярными подарками на 8 Марта женщины считают парфюм и сладости, выяснили исследователи компании «Нетология». Результатами проведенного опроса поделились с «Газетой.Ru».

В опросе приняли участие 2642 человека — 75% женщин и 25% мужчин. Женщинам также мало интересны ювелирные украшения, что-то сделанное своими руками от души, деньги, концерт любимой группы.

При этом и мужчины, и женщины считают плохими подарками участие в мероприятиях, посвященных защите прав женщин и гендерному равенству, а также подписка на любимые сервисы и подкасты.

В топ лучших подарков, по мнению обоих полов, вошли букет цветов, уютный вечер дома, неожиданный сюрприз и ужин в ресторане. Женщины также выделили в качестве хорошего подарка книгу, абонемент в спортзал и сертификаты на продукцию любимого бренда.

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