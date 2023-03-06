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Психологи установили связь между иммунитетом и сексуальными отношениями

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Люди с низким иммунитетом оценивают себя как плохих сексуальных партнеров, выяснили психологи из Университета Ниписсинга в Канаде. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Adaptive Human Behavior and Physiology.

Предыдущие исследования показали, что иммунитет человека влияет на его способность находить сексуального партнера. Более сильная иммунная система снижает вероятность передачи патогенов партнеру и увеличивает вероятность обеспечения потомства генами и антителами, которые могут противостоять болезням.

Участниками исследования стали почти 700 человек. С помощью анализа слюны на содержание иммуноглобулина А (sIgA) исследователи оценили силу иммунитета. Испытуемые также прошли опрос, который помог определить их самооценку, количество сексуальных партнеров и текущий статус отношений. Кроме того, исследователи учли ИМТ добровольцев.

Люди с лучшим здоровьем и более высокой концентрацией sIgA заявили о более высоком чувстве ценности себя как сексуального партнера, высокий ИМТ отрицательно влиял на ценность партнера. Кроме того, исследование показало, что sIgA был заметным фактором в определении ценности мужчины как партнера, но не женщины.

«Результаты показывают, что молодые люди рассматривают здоровье как важный аспект собственной ценности. Тем не менее, нет существенной связи между иммунитетом и поведением человека в сексуальном аспекте. Это говорит о том, что необходимы дальнейшие исследования для изучения связей между здоровьем и сексом», – заключили исследователи.

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