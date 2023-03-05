Ученые предложили использовать мини-копии мозга человека для создания биокомпьютера будущего

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса планируют построить «биокомпьютер» на основе органоидов (мини-копии органов) мозгов. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Frontiers in Science.

Выращенные авторами органоиды могут выполнять несколько основных функций мозга: запоминать информацию, обучаться новому, а также передавать сигналы между нейронами.

«С помощью органоидов мы сможем изучить, как работает человеческий мозг. Более того, они помогут создать биокомпьютер будущего. Мозг до сих пор не имеет себе равных, поэтому использование его мини-копий поможет сделать рывок в современных компьютерных технологиях. Мы создадим суперкомпьютер с низким энергопотреблением», – отметили ученые.

По словам авторов, такой компьютер сможет решать не только задачи с использованием чисел и данных, но и логические, например, отличить мышь от кошки. Сегодня компьютеры слабы в решении таких задач.