Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили у птиц новое заболевание, вызванное пластиком

close
100%
Paolo Nicolai/Dalhousie University

Ученые из Австралийского Института морских и антарктических исследований обнаружили у морских птиц новое заболевание – пластиноз. Работа была опубликована в журнале Journal of Hazardous Materials.

Заболевание вызывается микропластиком – он, попадая в организм, приводит к воспалению пищеварительного тракта. Если заболевание вовремя не лечить, то постоянное воспаление приводит к деформации тканей. Это, в свою очередь, снижает выживаемость среди морских птиц. При этом внешне животные выглядят здоровыми.

По словам ученых, пока заболевание обнаружено только у плотоногих буревестников, которые обитают на острове Лорд-Хоу в 600 километрах от побережья Австралии. Однако, учитывая количество пластиковых загрязнений в Мировом океане, разумно предположить, что другие виды также страдают от этой болезни.

Ранее ученые установили, что наночастицы пластика в пище и воде, попадая в организм беременных крыс, могут нарушать развитие плода.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть