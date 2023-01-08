Ученые обнаружили, что домашние животные защищают мозг пожилых хозяев

Домашние животные положительно влияют на работу мозга пожилых хозяев, считают исследователи Мичиганского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Aging and Health.

Исследователи проанализировали данные национального опроса, в ходе которого, помимо прочего, 20 тыс. добровольцев старше 50 лет сообщили, есть ли у них домашние животные. Как выяснилось, у людей старше 65 лет, державших питомцев более пяти лет, краткосрочная и долгосрочная память на слова были намного лучше, чем у сверстников без питомцев. Среди более молодых участников, однако, значимых различий не наблюдалось.

После 65 лет обычно возникают первые симптомы болезни Альцгеймера, отмечают авторы работы. Возможно, наличие животного заставляет человека больше двигаться, что влияет в том числе и на здоровье мозга. Кроме того, животные помогают бороться со стрессом и одиночеством, а также могут приносить в дом новые бактерии — в том числе и полезные для микробиоты хозяина.

Впрочем, не исключена и обратная связь — люди с лучшими когнитивными способностями чаще заводят домашних животных. Поэтому предположения ученых еще предстоит проверить.