Биологи предложили заменить уколы при артрите на капсулы с бактериями

Ученые из Медицинского колледжа Бэйлора разработали способ доставки лекарств, не требующий инъекций и сравнимый по простоте с проглатыванием таблетки. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ревматоидный артрит — распространенное заболевание, которое часто требует постоянных инъекций в течение жизни. Страх перед иглами, боль и инфекции, связанные с уколами, могут привести к тому, что пациенты будут избегать необходимого лечения.

В новой работе ученые исследовали возможность использования пробиотической бактерии Lactobacillus reuteri в качестве новой платформы доставки лекарств для лечения ревматоидного артрита. Ученые создали генетически модифицированную кишечную бактерию, которая выделяет пептид ShK-235. Ранее это вещество, полученное из токсина морского анемона, показало эффективность в лечении ревматоидного артрита у животных.

Эксперименты на животных показали, что ежедневная доставка этих бактерий резко уменьшала клинические признаки заболевания, включая воспаление суставов, разрушение хрящей и повреждение костей.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы внедрить эту новую систему доставки лекарств в практику, но исследователи ожидают, что в будущем она может облегчить лечение пациентов и заменить уколы на прием небольших капсул.