Физики изобрели новый метод охлаждения для холодильников

Ученые создали охладитель с использованием принципа ионокалорического охлаждения. Об этом сообщает Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли.

Фазовый переход в материале связан с потоками энергии. Когда твердое тело плавится, оно поглощает энергию для этого из окружающей среды, а когда застывает — выделяет ее. Это остается верным даже в том случае, когда фазовый переход вызван химическими или механическими изменениями, а не нагревом или заморозкой тела.

Новый хладагент работает по ионокалорическому принципу. В основе устройства лежит соль. Проходящий через систему ток перемещает ионы, повышая температуру плавления материала. При плавлении материал поглощает тепло из окружающей среды, а когда ионы удаляются и материал затвердевает, отдает тепло обратно. В ходе первого эксперимента удалось охладить материал на 25 градусов по Цельсию при использовании напряжения менее одного вольта. Это значительно более эффективно, чем при использовании аналогичных технологий. Авторы разработки пытаются сбалансировать три вещи: экологическую безопасность хладагента, энергоэффективность и стоимость самого оборудования.

«Использование хладагентов — это нерешенная проблема: никому не удалось разработать альтернативное решение, которое охлаждает вещи, работает эффективно, безопасно и не наносит вреда окружающей среде, — говорят ученые. — Мы думаем, что ионокалорический цикл может достичь всех этих целей, если его правильно реализовать».

Сейчас ученые думают, как можно эффективно использовать полученное этим методом тепло — например, для нагрева воды или в промышленных процессах. На данный момент авторы технологии успели получить ограниченный патент на ионокалорический холодильный цикл.