Западные ученые выяснили, что пчелы считают слева направо по возрастанию

Пчелы упорядочивают номера по возрастанию слева направо. Это было впервые выяснено в новом исследовании. Оно делалось в рамках широко обсуждаемой теории о том, что это направление присуще всем животным, включая человека.

Западные исследования показали, что еще до того, как дети научатся считать, они начинают упорядочивать возрастающие суммы слева направо в так называемую умственную числовую линию.

Однако противоположное направление было обнаружено у людей из культур, использующих арабский шрифт, который читается справа налево.

«Этот вопрос до сих пор обсуждается между теми, кто считает, что мысленная числовая линия имеет врожденный характер, и теми, кто говорит, что она является культурной», — сказал Мартин Джурфа, профессор Исследовательского центра познания животных в Университете Поля Сабатье в Тулузе, Франция.

Недавно были получены доказательства того, что новорожденные дети и некоторые позвоночные животные, в том числе приматы, упорядочивают числа слева направо.

Джурфа провел исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), целью которого было выяснить, верно ли то же самое для насекомых, с помощью эксперимента на пчелах.

«Уже было показано, что пчелы умеют считать — по крайней мере, до пяти», — сказал Джурфа Agence France-Presse.

Для эксперимента исследователи заставили отдельных медоносных пчел лететь в деревянный ящик.

Внутри их ждала сахарная вода у предметов разной формы. Это были либо пять предметов справа, либо три предмета слева.

Количество предметов оставалось одинаковым для каждой отдельной пчелы.

После того, как пчел научили летать к установленному количеству предметов, исследователи убрали их и разместили другое количество предметов на другой стороны стенки ящика, оставив середину пустой.

Затем они убрали награду в виде сахарной воды и наблюдали, куда полетели пчелы.

Например, 80% пчел, обученных выбирать три предмета, полетели искать сахарную виду налево, если им предложат по одному предмету с каждой стороны, и полетят направо, если им предложат по пять предметов с каждой стороны. Эксперимент показал, что пчелы упорядочивают возрастающие суммы слева направо.