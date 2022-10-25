Ирландские зоологи показали новый вид птиц, обнаруженный в центральной Индонезии

Зоологи из Тринити-колледжа в Дублине нашли на индонезийских островах новый вид птиц — работа ученых опубликована в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.

Новый вид пернатых назвали солнечными птицами Вакатоби (Вакатоби — острова центральной Индонезии, на которых были обнаружены птицы) или Cinnyris infrenatus. Птицы имеют темное оперение, причем у самцов оперение блестит и переливается радужным или металлическим оттенками. Новый вид также имеет короткие крылья. По мнению ученых, именно благодаря этому признаку птицы были изолированы на островах Вакатоби. По своему внешнему виду они напоминают красочных колибри.

«Идентификация солнечной птицы Вакатоби напоминает о том, что биоразнообразие окружает нас повсюду. Эта птицу нашли не в отдаленных тропических лесах, а на кустарниковых окраинах оживленных городов и деревень. Будем надеяться, что дети Вакатоби будут иметь возможность наслаждаться этими особенными птицами еще долгие годы», — отметили ученые.

Помимо них, на островах были найдены и более распространенные солнечные птицы с оливковой спинкой. Сейчас исследователи знают и изучают около 140 аналогичных видов птиц.