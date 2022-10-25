Психологи установили, как игры улучшают когнитивные способности детей

JAMA Network: у детей-геймеров активность мозга выше, чем у неиграющих детей

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Психологи из Вермонтского университета установили, что у детей, играющих в видеоигры, повышена активность мозга. Работа ученых была опубликована в JAMA Network.

Ученые проанализировали данные 2 тыс. добровольцев, которые участвовали в исследовании когнитивного развития мозга подростков, которые были разделены на две группы: те, кто никогда не играл в игры, и те, кто играл по три или более часов в день, что превышает рекомендуемое время.

Дети из каждой группы приняли участие в двух экспериментах. ​В первом задании дети видели стрелки, указывающие влево или вправо, и должны были нажать соответствующие кнопки как можно быстрее. ​Им также сказали ничего не нажимать, если они увидели сигнал «стоп». Это задание было необходимо для измерения способности контролировать свои импульсы. ​Во втором задании им показывали лица людей, а затем спрашивали, соответствует ли им последующее изображение, показанное позже. Это задание измеряло их память.

Ученые обнаружили, что дети, играющие в видеоигры, лучше справлялись с обеими задачами. ​По мере выполнения заданий мозг детей сканировался с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Мозг детей-геймеров показал большую активность в областях, связанных с вниманием и памятью.

​Команда планирует продолжить исследование: в будущем они надеяться снова протестировать когнитивные способности этих же добровольцев в более старшем возрасте.

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