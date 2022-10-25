Психологи установили, как игры улучшают когнитивные способности детей

Психологи из Вермонтского университета установили, что у детей, играющих в видеоигры, повышена активность мозга. Работа ученых была опубликована в JAMA Network.
Ученые проанализировали данные 2 тыс. добровольцев, которые участвовали в исследовании когнитивного развития мозга подростков, которые были разделены на две группы: те, кто никогда не играл в игры, и те, кто играл по три или более часов в день, что превышает рекомендуемое время.
Дети из каждой группы приняли участие в двух экспериментах. В первом задании дети видели стрелки, указывающие влево или вправо, и должны были нажать соответствующие кнопки как можно быстрее. Им также сказали ничего не нажимать, если они увидели сигнал «стоп». Это задание было необходимо для измерения способности контролировать свои импульсы. Во втором задании им показывали лица людей, а затем спрашивали, соответствует ли им последующее изображение, показанное позже. Это задание измеряло их память.
Ученые обнаружили, что дети, играющие в видеоигры, лучше справлялись с обеими задачами. По мере выполнения заданий мозг детей сканировался с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Мозг детей-геймеров показал большую активность в областях, связанных с вниманием и памятью.
Команда планирует продолжить исследование: в будущем они надеяться снова протестировать когнитивные способности этих же добровольцев в более старшем возрасте.