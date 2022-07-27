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Новосибирские ученые создали препарат для томографии без токсичных металлов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ, Новосибирск) создали новые контрастные препараты для магниторезонансной томографии, в которых отсутствуют токсичные ионы тяжелых металлов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на научного сотрудника ИХБФМ Алексея Чубарова.

«Мы разрабатываем зонды (контрасты. — «Газета.Ru») как для флуоресцентной томографии, так и для магниторезонансной, причем это зонды мультимодальные: можно до операции посмотреть, где это (опухоль. — «Газета.Ru») находится, в процессе операции вырезать все части опухоли», — рассказал Чубаров в кулуарах конференции «Синтетическая биология и биофармацевтика», которая проходит в Новосибирске.

Он указал, что метод разработан для таких случаев, при которых применение радиоактивных элементов ограничено, к примеру, при опухолях головного мозга.

В качестве контрастного вещества использовались либо изотоп фтор-19, либо так называемые нитроксильные радикалы — соединения азота и кислорода со свободным электроном. Последние относительно быстро выводятся из организма, в отличие, например, от используемого сейчас в томографии гадолиния.

Химическая конструкция была создана совместно с лабораторией азотистых соединений Новосибирским институтом органической химии.

По словам ученого, человеческий сывороточный альбумин был использован в качестве транспортной молекулы для контрастного вещества.

Специалист добавил, что к полученной конструкции можно присоединять химиотерапевтический препарат, в таком случае для лечения можно использовать всю конструкцию.

Ранее врачи сообщили, к чему приводит частая компьютерная томография.

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