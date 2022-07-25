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Российские ученые создали препарат от грибка нового типа

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Пресс-служба НИТУ МИСиС

Российские специалисты разработали новые химические соединения для борьбы с грибком. Об этом сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС».

«Коллектив ученых из научной исследовательской лаборатории «Биофизики» НИТУ «МИСиС», Института новых антибиотиков им. Гаузе, Российского университета дружбы народов разработал уникальный способ получения новых производных микозидина — вещества, которое оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов (кожных грибков) и дрожжей», — говорится в релизе.

Новые химические вещества — 3,5-замещенные тиазолидин-2,4-дионы были созданы с помощью реакции Кнёвенагеля и алкилирования имидного азота. Они подавляют рост и размножение грибков, а также приводят к изменениям в клеточной стенке грибков и кандидозных дрожжей.

Эти соединения могут стать основой для противогрибковой терапии, против которой болезнетворные микроорганизмы не смогут выработать устойчивость, поскольку эти вещества воздействуют на грибок по новому механизму.

Ранее ученые из Гарварда выяснили, сколько времени в неделю нужно уделять спорту.

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