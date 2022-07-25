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Российские океанологи нашли ранее неизвестное течение, которое поможет освоить Арктику

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Коллаборация ученых из нескольких российских институтов обнаружила новое теплое течение в желобе Святой Анны, ускоряющее таяние морских льдов в Арктике. Это открытие позволит спрогнозировать климат в регионе и определить перспективы добычи здесь полезных ископаемых. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

По наблюдениям ученых, Арктика страдает от глобального изменения климата сильее, чем остальная планета. Средняя температура воздуха здесь увеличилась на 2-3°С с начала индустриальной эпохи, достигнув максимума за последние 4000 лет. В среднем на планете за это время стало теплее на 1°С. Из-за этого площадь ледяного покрова в Арктике стремительно сокращается, начиная с конца 1990-х: 15 минимальных значений площади арктического льда были зафиксированы за 15 последних лет. При этом меняется и качество льда. Если в марте 1985 года толстый лед старше четырех лет составлял третью часть от общего покрова, то в 2020 году его было уже менее 5%.

Эти изменения негативно сказываются на обитателях арктических экосистем от планктона до крупных млекопитающих: тюленей, моржей и белых медведей. При этом для человека есть и хорошая новость: из-за таяния льдов появляется больше возможностей для добычи полезных ископаемых и транспортного сообщения по Северному морскому пути. Чтобы использовать их, необходимо правильно оценить возможные климатические изменения арктической зоны. А это, в свою очередь, невозможно без понимания фундаментальных процессов, происходящих в Северном Ледовитом океане. Один из важнейших регионов — желоб Святой Анны, через который, как через бутылочное горлышко, проходит значительная часть теплых течений из Атлантики. Попадая затем в Северный Ледовитый океан, они определяют его температурные характеристики и влияют на ледообразование в северной части Арктики.

Чтобы изучить циркуляцию вод в этом регионе, сотрудники Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН (Москва), Московского физико-технического института (Долгопрудный), Морского гидрофизического института РАН (Севастополь), Российского государственного гидрометеорологического университета (Санкт-Петербург) и Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН (Владивосток), осуществили первую подробную гидрологическую съемку по всей площади желоба Святой Анны.

Авторы работы провели высокоточные измерения температуры и солености вод во время рейсов научно-исследовательских судов «Академик Иоффе» и «Академик Мстислав Келдыш» летом и осенью 2021 года. Использовав эти данные и информацию со спутников, команда ученых обнаружила ранее неизвестное теплое течение. Оно проходит от северного мыса Новой Земли на север вдоль восточного склона желоба Святой Анны. Теплые воды течения вызывают более раннее таяние льда в этом регионе. Усиливает его действия стационарный циклонический вихрь, также обнаруженный авторами исследования. Он расположен в северной части желоба и удерживает здесь часть атлантических вод, ослабляя поток тепла, направляющийся далее в Восточную и Центральную Арктику.

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