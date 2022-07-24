Лабораторный модуль «Вэньтянь» пристыковался к космической станции Китая

Лабораторный модуль «Вэньтянь» успешно пристыковался к модулю «Тяньхэ» китайской орбитальной станции, передает ТАСС.

Стыковка произошла примерно в 03:45 по местному времени (22:45 мск).

«Вэньтянь» — первый из двух лабораторных модулей развертываемой на орбите станции КНР. Как ожидается, в октябре в космос будет запущен второй лабораторный модуль — «Мэнтянь». После этого строительство станции будет завершено.

Ранее сообщалось, что российские космонавты три раза полетят на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях Crew Dragon по соглашению России и Соединенных Штатов о перекрестных полетах. Об этом сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

До этого сообщалось, что российский космонавт Анна Кикина отправится в космос на корабле Crew Dragon разработки SpaceX не раньше 29 сентября.

15 июля госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение по полетам интегрированных экипажей.