Журнал Science заявил, что теория развития болезни Альцгеймера основана на фальшивых данных

Журнал Science провел расследование, которое показало, что данные, лежащие в основе самой популярной теории возникновения симптомов болезни Альцгеймера из-за накопления бета-амилоидов в мозге, возможно, были сфальсифицированы. На обвинения уже отреагировал журнал Nature, в котором была опубликована оригинальная статья.

Шестимесячное расследование, проведенное журналом Science, который считается одним из самых уважаемых в мире научных журналов, выявило «шокирующую» фабрикацию результатов основополагающего исследования Миннесотского университета 2006 года. 16 лет назад нейробиологи опубликовали в журнале Nature статью, в которой показали, что особый белок бета-амилоид ответственен в возникновения симптомов болезни Альцгеймера, в том числе и потери памяти. Эта публикация стала одной из самых цитируемых в мире работ, посвященных болезни Альцгеймера. Только за последний год правительство США потратило около 1,6 млрд долларов на исследования, в которых упоминаются амилоиды. Эта сумма составляет половину всего финансирования исследований болезни Альцгеймера в стране.

Доктор Элизабет Бик, судебно-медицинский консультант по изображениям, считает, что изображения из исследования, в ходе которого мышам вводили бета-амилоид в мозг, по-видимому, были изменены, чтобы «лучше соответствовать гипотезе». Другой эксперт, доктор Деннис Селкоу, невролог из Гарвардского университета, подтверждает, что в 12 фотографиях из 15 есть признаки фальсификации, которые нельзя объяснить другими причинами.

Тем не менее, даже если исследование окажется сфальсифицированным, сама теория накопления бета-амилоидов в мозгу останется в силе, так как десятилетия исследований выявили бы, что виноваты другие амилоидные белки.

Немецкий психиатр Алоиз Альцгеймер впервые обнаружил бляшки в головном мозге у пациентов с деменцией в 1906 году. Исследование, проведенное в 1980-х годах, показало, что за болезнью стоит накопление бета-амилоида. Но сотни испытаний в течение следующих 20 лет, призванных наконец найти терапию, нацеленную на токсическое накопление белков в мозге, не увенчались успехом. В итоге ученые разочаровались в этой теории до выхода знаменательной статьи Университета Миннесоты в 2006 году, которая с тех пор стала основой для сотен исследований.