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Ученые показали, что муравьи ведут себя как нейросеть

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Wikipedia

Исследователи из Университета Рокфеллера показали, что муравьи принимают решение об эвакуации колонии при опасном повышении температуры, действуя как нейросеть. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы статьи создали специальную систему для проверки реакции колонии муравьев, в которой ученые могли точно контролировать повышение температуры. Оказалось, что принятие решения о том, эвакуироваться или нет, зависит от двух факторов: размера колонии и температуры. Животные используют эти параметры, чтобы максимизировать выгоду, сведя к минимуму риски и усилия — схожим образом принимает решение нейросеть.

Колонии из 36 рабочих и 18 личинок однозначно эвакуировали свои гнезда, когда температура достигла 34 градусов по Цельсию. Когда ученые проверили свой вывод на колониях от 10 до 200 особей, температура, необходимая для принятия решения об эвакуации, увеличилась. Так, колонии из 200 особей держались до тех пор, пока температура не поднялась выше 36 градусов. Это может быть связано с тем, что эвакуация больших колоний требует большого труда.

Отдельные муравьи не знают о размере своей колонии, но могут общаться друг с другом, передавая феромоны. Чем больше их в воздухе — тем больше размер популяции. Команда биологов планирует продолжить исследования, проверив свои выводы на большем количестве параметров, в том числе и уровне феромонов.

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