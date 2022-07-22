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Британские ученые обнаружили, что птицы становятся все более похожими друг на друга

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Depositphotos

Птицы теряют морфологическое разнообразие быстрыми темпами. Статья об этом опубликована в Current Biology.

Изменения климата часто становились причиной вымирания видов. Кроме того, биоразнообразие страдает из-за разрушения экосистем, чрезмерной охоты и другой хозяйственной деятельности человека.

Орнитологи из Шеффилдского университета исследовали морфологическое разнообразие птиц — например, степень различия клювов у разных видов, или разницу в строении лап. Выяснилось, что происходит стремительное снижение этого разнообразия. Поначалу ученые предположили, что это связано с вымиранием видов — носителей необычных черт. Однако при дальнейшем анализе обнаружилось, что морфологическое разнообразие падает даже быстрее, чем вымирают виды.

Под особой угрозой находятся птицы с «экстремальными» чертами: например, гигантские страусы или колибри. Также ученые выделили особо опасные регионы, где птицы все больше становятся похожи друг на друга: Гималайские горы и предгорья, леса Вьетнама и Камбоджи.

Авторы надеются, что их работа обратит внимание на проблему, и поможет принять меры по сохранению уникальных организмов Земли.

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