В Нидерландах создали автомобиль, поглощающий углекислый газ из воздуха

Прототип нового автомобиля может поглощать углекислый газ из воздуха. Об этом сообщает New Atlas.

Углекислый газ считается фактором номер один антропогенного глобального потепления. Для борьбы с ним можно либо сокращать выбросы этого газа, либо улавливать его из атмосферы.

Машину создали студенты из Технического университета Эйндховена. Ее приводит в движение электродвигатель, работающий от аккумулятора. Монокок и панели кузова произведены с использованием 3D-печати с целью сократить расходы материалов. При изготовлении пластиковых деталей по-максимуму использовалось переработанное сырье, чтобы снизить углеродный след. Оконные стекла заменили на поликарбонат, а обивку салона сделали из искусственной кожи, получаемой переработкой целлюлозы ананасных листьев. Машина снабжена работающим при торможении рекуператором, чтобы сократить расход электроэнергии, на крыше и капоте расположены солнечные батареи.

Также на автомобиле установлена система улавливания углекислого газа, выглядящая как обычный радиатор. По данным разработчиков, каждые 20 600 км пробега на скорости около 60 км/ч из атмосферы удаляется порядка 2 кг углекислого газа. После заполнения баллона газ планируется выпускать в резервуар на зарядной станции. Авторы идеи не высказали предложений, что делать с этим газом дальше, однако они считают, что при массовом использовании такие машины позволят очистить атмосферу и снизить парниковый эффект.