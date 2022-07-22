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В Нидерландах создали автомобиль, поглощающий углекислый газ из воздуха

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Eindhoven University of Technology

Прототип нового автомобиля может поглощать углекислый газ из воздуха. Об этом сообщает New Atlas.

Углекислый газ считается фактором номер один антропогенного глобального потепления. Для борьбы с ним можно либо сокращать выбросы этого газа, либо улавливать его из атмосферы.

Машину создали студенты из Технического университета Эйндховена. Ее приводит в движение электродвигатель, работающий от аккумулятора. Монокок и панели кузова произведены с использованием 3D-печати с целью сократить расходы материалов. При изготовлении пластиковых деталей по-максимуму использовалось переработанное сырье, чтобы снизить углеродный след. Оконные стекла заменили на поликарбонат, а обивку салона сделали из искусственной кожи, получаемой переработкой целлюлозы ананасных листьев. Машина снабжена работающим при торможении рекуператором, чтобы сократить расход электроэнергии, на крыше и капоте расположены солнечные батареи.

Также на автомобиле установлена система улавливания углекислого газа, выглядящая как обычный радиатор. По данным разработчиков, каждые 20 600 км пробега на скорости около 60 км/ч из атмосферы удаляется порядка 2 кг углекислого газа. После заполнения баллона газ планируется выпускать в резервуар на зарядной станции. Авторы идеи не высказали предложений, что делать с этим газом дальше, однако они считают, что при массовом использовании такие машины позволят очистить атмосферу и снизить парниковый эффект.

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