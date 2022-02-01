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Математики: к середине февраля в России будет 150–160 тыс. зараженных COVID-19 в день

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Центр интеллектуальной логистики СПбГУ

Математики Центра интеллектуальной логистики СПбГУ рассчитали количество зараженных COVID-19 на середину февраля. Об этом «Газете.Ru» сообщил завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем СПбГУ Виктор Захаров.

«Точность прогноза числа активных случаев эпидемии при использовании нашей новой модели CIR (Confirmed cases, Infected, Removed — англ. «подтвержденные случаи», «инфицированные», «исключенные» — выздоровевшие или умершие) в последних экспериментах значительно выше, что позволяет сегодня с достаточной определенностью оценивать будущие значения количества одновременно болеющих людей, - отметил Захаров. - Сегодня эта модель прогнозирует, что к середине февраля количество активных случаев превысит порог в два миллиона восемьсот тысяч болеющих людей, а заболеваемость поднимется до 150–160 тыс. новых случаев в сутки».

По мнению эксперта, более важным параметром является количество одновременно болеющих (или активно болеющих) людей, так как эта цифра отражает нагрузку на систему здравоохранения.

«Прогноз Центра интеллектуальной логистики СПбГУ от 16 января 2022 года о том, что к 1 февраля число болеющих людей коронавирусом превысит отметку 1 миллион, подтвердился, - рассказал Захаров. – Правда, это произошло на три дня раньше, — 28 января, — из-за резкого скачка заболеваемости, вызванного активным распространением штамма «омикрон».

По словам математика, в настоящее время прогнозировать стало несколько сложнее из-за большого разброса данных в связи с циркулированием сразу двух штаммов «дельты» и «омикрона».

В основу нового подхода к прогнозированию наряду с моделью CIR вошла и модель для оценки общего количества инфицированных, предложенная в СПбГУ ранее. Она построена на итеративном подходе: данные, на основании которых строятся прогнозы на две-три недели, обновляются в реальном времени. Таким образом, течение эпидемии за последний анализируемый промежуток дает возможность более точно рассчитать прогноз ее развития в ближайшем будущем.

Работа над математической моделью продолжается.

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