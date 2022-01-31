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В грудном молоке человека обнаружили живые клетки матери

Ученые Кембриджского университета нашли одну из причин агрессивного рака груди

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Исследования показали, что в человеческом молоке содержатся жизнеспособные материнские клетки – они могут играть важную роль в формировании иммунитета детей и в развитии агрессивных форм рака груди. Результаты опубликованы Nature Communications.

Алесия-Джейн Твиггер из Кембриджского университета, которая участвовала в исследовании, указала, что сигнальные молекулы, в том числе нити РНК, могут присутствовать в молоке и влиять на работу клеток пищеварительной системы и других органов младенцев.

Обнаружилось, что в материнском молоке есть много живых клеток, вырабатывающих гормоны и другие молекулы. Ранее считалось, что в молоке могут находиться только отмершие клетки молочных желез.

Открытые Твиггер и ее коллегами живые клетки можно разделить на две больших группы. Одна из них похожа на клетки молочных желез, а другие представляли собой различные компоненты иммунной системы. И те, и другие играют важную роль в формировании микрофлоры и иммунитета детей, считают ученые.

Но при этом, подобные клетки могут быть связаны с самыми агрессивными формами рака груди. Речь идет о таких опухолях, которые дают метастазы в другие органы женщины.

Ученые предполагают, что последующее исследования этих клеток и возможных нарушений в их жизнедеятельности помогут создать новые методы лечения рака груди.

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