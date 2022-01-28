Эксперт Егоров рассказал, чего ждать от падения ступени ракеты Маска на Луну

Ожидаемое падение на Луну второй ступени ракеты Falcon 9 будет сравнимо с падением на поверхность спутника небольшого метеорита. Об этом «Газете.Ru» заявил популяризатор космонавтики, создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров.

«Это будет аналог падения метеорита массой четыре тонны и размером полтора метра. Такую массу имеет ступень, но это по сути пустая бочка. Но если у метеорита скорость может быть в районе 15 км/c, то скорость ступени небольшая – 2-3 км/c. Падение таких метеоритов Луна переживает если не каждую ночь, то несколько раз в год», — отметил Егоров.

По словам Егорова, падение ступени нельзя будет использовать для изучения внутреннего строения Луны с помощью сейсмографов.

«У китайцев на их действующих аппаратах сейсмографов не стоит, сейсмографы американских посадочных миссий перестали действовать еще в 70-е годы. Возможно, орбитальный аппарат LRO сфотографирует свеженький кратер. Если бы падение произошло на видимой стороне Луны, можно было бы направить туда телескопы, снять вспышку, ее спектр и получить данные о характере грунта», — добавил эксперт.

По его мнению, не стоит опасаться и биологического заражения спутника. «Луна не относится к объектам, для которых страшно биологическое заражение. Продукты из туалета, которые американцы бросили 50 лет назад, создали большее биологическое заражение», — отметил он.

В 2015 году ракета SpaceX вывела спутник Deep Space Climate Observatory на орбиту вокруг точки Лагранжа L1 системы Земля-Солнце. Согласно расчетам, вторая ступень ракеты упадет 4 марта 2022 года на поверхность Луны в районе экватора с обратной стороны спутника.

Профессор планетологии Дэвид Ротери из британского Открытого университета оценил диаметр будущего кратера от удара ступени в 19 метров.