На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка раствора для «ледяной стены»

На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка специального раствора для поддержания «ледяной стены», сообщает телеканал NHK.

Предполагается, что четыре тонны раствора протекли из баков в связи с обнаруженной еще неделю назад утечке.

На атомной станции ведутся оперативные работы по устранению утечки.

Ранее в Японии произошло масштабное повреждение фильтров на АЭС «Фукусима-1».

Аналогичная проблема на станции произошла в 2019 году. Тогда TEPCO не сумела определить причину повреждений и оператор заменил фильтры, после чего работа системы продолжилась.

В 2011 году произошло сильное землетрясение магнитудой от 9,0 до 9,1 вызвавшее цунами. Стихийное бедствие стало причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», последствия которой исправляли несколько лет. Во время землетрясения погибли 18 тыс. человек.