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NASA: подрыв российского спутника удвоил риски столкновения МКС с мусором

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Global Look Press

В NASA заявили, что испытание российского противоспутникового оружия 15 ноября 2021 года удвоило риск столкновения Международной космической станции с обломками. Об этом сообщает издание Spacepolicyonline.com.

О последствиях испытания оружия на заседании Консультативного совета NASA рассказала директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс. По ее словам, после теста вероятность столкновения МКС с обломками выросла с величины один на 50 тыс. витков перед испытанием до одного на 25-33 тыс. витков после испытания.

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NASA

«Нормальное функционирование МКС продолжается. Мы работаем в условиях увеличения числа орбитальных обломков, выполняем процедуры и, если необходимо, принимаем действия в случае возможного сближения с обломками», — говорится в слайде презентации.

15 ноября Минобороны России сообщило об успешных испытаниях, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. В Космическом командовании США заявили, что Россия во время испытания противоспутникового оружия поразила спутник «Космос-1408» и «создала поле обломков на низкой околоземной орбите». Министр обороны России Сергей Шойгу указал на «ювелирную» точность нанесения удара, а заявления представителей Госдепа и Пентагона в военном ведомстве назвали «лицемерными».

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